Bakan Albayrak Fatma Şahin'i ziyaret etti

20.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.



Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep İş Dünyasıyla Buluşma Toplantısı" dolayısıyla şehre gelen ve bir dizi ziyarette bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığında organize edilen toplantıya katıldı, sektör temsilcileriyle görüştü. Albayrak, Gaziantep'te var olan ekonomi modeli hakkında şehrin; istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme modeliyle örnek olduğunu dile getirdi.



Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.



Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA