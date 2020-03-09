Bakan Albayrak: "Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün tek haneli rakamlara düştü" - Bakan Albayrak: "Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün tek haneli rakamlara düştü" -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İlk çeyrek itibariyle inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,...

- Bakan Albayrak: "Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün tek haneli rakamlara düştü"

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"İlk çeyrek itibariyle inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz"

UŞAK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 2 yıldır ekonomide yoğun bir mücadele ortaya koyduğuna değinerek, "Elhamdülillah son çeyrek rakamıyla yüzde 6'lık büyüme ve yıllık yüzde 1'lik pozitif büyümeyle birçok ülkenin altından kolay kolay kalkamayacağı daralma sürecini kapatarak geride bıraktık. Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün tek haneli rakamlara düştü. Ocak ve şubatta sanayi ve tüketim anlamında reel sektör açısından ortaya koyulan datalara baktığımız zaman ilk çeyrek itibariyle inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Uşak İş Dünyası Buluşma" toplantısı kapsamında Uşak'a geldi. Çok sayıda sanayici ve iş insanın katıldığı ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Albayrak, son 2 yıldır ekonomide yoğun bir mücadele ortaya koyduğuna kaydederek, "Türkiye tüm bu noktada baktığımızda ülkemizin cephede, siyasette, diplomasi de tüm bu anlamda cephelerde verdiği mücadelenin yanında son 2 yıldır ekonomide de çok yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı giderdik, gideriyoruz. Daha güçlü adımlarla yolumuza ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her detay Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor" dedi.

"Birçok uluslararası kurumun ihtimal dahi vermediği iyileşmeyle 2019 yılını kapadık"

Pek çok uluslararası kurumun ihtimal dahi vermediği bir iyileşmeyle 2019 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Albayrak, "'Enflasyon, kur, faiz, 'bermuda şeytan üçgeni' diyorlar ya. Türkiye 2019 yılında bu üçünü aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği yılı geride bıraktı. Birçok uluslararası kurumun ihtimal dahi vermediği iyileşmeyle 2019 yılını kapadı. Elhamdülillah geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarıyla birlikte çok önemli bir kazanım ve başarıyı ortaya koydu. Elhamdülillah son çeyrek rakamıyla yüzde 6'lık büyüme ve yıllık yüzde 1'lik pozitif büyümeyle birçok ülkenin altından kolay kolay kalkamayacağı daralma sürecini kapatarak geride bıraktık" diye konuştu.

"Büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz"

Bir taraftan enflasyonu düşürürken diğer taraftan da kurdaki dalgalanmanın önüne geçtiklerini kaydeden Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün faizler tek haneli rakamlara düştü. Özellikle ivme, istihdam odaklı sera, tarım kredileri noktasında son bir yılda çok ciddi bir ivme yakaladık. Bu tabi daha başlangıç. Ocak ve şubatta sanayi ve tüketim anlamında reel sektör açısından ortaya koyulan datalara baktığımız zaman ilk çeyrek itibariyle inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz.

Kaynak: İHA