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Berat Albayrak, Türkiye, Uşak, Ekonomi

Bakan Albayrak: "Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün tek haneli rakamlara düştü"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 2 yıldır ekonomide yoğun bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Elhamdülillah son çeyrek rakamıyla yüzde 6'lık büyüme ve yıllık yüzde 1'lik pozitif büyümeyle birçok ülkenin altından kolay kolay kalkamayacağı daralma sürecini...

09.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:16
Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 2 yıldır ekonomide yoğun bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Elhamdülillah son çeyrek rakamıyla yüzde 6'lık büyüme ve yıllık yüzde 1'lik pozitif büyümeyle birçok ülkenin altından kolay kolay kalkamayacağı daralma sürecini kapatarak geride bıraktık. Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün tek haneli rakamlara düştü. Ocak ve Şubat'ta sanayi ve tüketim anlamında reel sektör açısından ortaya koyulan datalara baktığımız zaman ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz" dedi.


"Uşak İş Dünyası Buluşması" toplantısında konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin son 2 yıldır ekonomide yoğun bir mücadele ortaya koyduğunu kaydederek, "Türkiye tüm bu noktada baktığımızda ülkemizin cephede, siyasette, diplomaside tüm bu anlamda cephelerde verdiği mücadelenin yanında son 2 yıldır ekonomide de çok yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı giderdik, gideriyoruz. Daha güçlü adımlarla yolumuza ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her detay Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor" dedi.


"Birçok uluslararası kurumun ihtimal dahi vermediği iyileşmeyle 2019 yılını kapadık"


Pek çok uluslararası kurumun ihtimal dahi vermediği bir iyileşmeyle 2019 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Albayrak, "'Enflasyon, kur, faiz, 'Bermuda Şeytan Üçgeni' diyorlar ya. Türkiye 2019 yılında bu üçünü aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği yılı geride bıraktı. Birçok uluslararası kurumun ihtimal dahi vermediği iyileşmeyle 2019 yılını kapadı. Elhamdülillah geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarıyla birlikte çok önemli bir kazanım ve başarıyı ortaya koydu. Elhamdülillah son çeyrek rakamıyla yüzde 6'lık büyüme ve yıllık yüzde 1'lik pozitif büyümeyle birçok ülkenin altından kolay kolay kalkamayacağı daralma sürecini kapatarak geride bıraktık" diye konuştu.


"Büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz"


Bir taraftan enflasyonu düşürürken, diğer taraftan da kurdaki dalgalanmanın önüne geçtiklerini kaydeden Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"8 ay öncesinde yüzde 25-30'lardan bugün faizler tek haneli rakamlara düştü. Özellikle ivme, istihdam odaklı sera, tarım kredileri noktasında son bir yılda çok ciddi bir ivme yakaladık. Bu tabii daha başlangıç. Ocak ve Şubat'ta sanayi ve tüketim anlamında reel sektör açısından ortaya koyulan datalara baktığımız zaman ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz."


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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