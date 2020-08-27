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Bakan Albayrak: "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında vatandaştan toplanan verginin sadece yüzde 14.3'ü geri hizmet için harcanırken, artık toplanan verginin yüzde 85.2'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı.

Bakan Albayrak:
27.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında vatandaştan toplanan verginin sadece yüzde 14.3'ü geri hizmet için harcanırken, artık toplanan verginin yüzde 85.2'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan videoda vergi OECD verileri ile Türkiye karşılaştırmasına yer verildi. Videoda yer alan tabloya göre Türkiye'de "gelir ve kar" üzerinden alınan vergiler Gayri Safi Yıllık Hasıla'nın yüzde 5.9'una tekabül ederken, bu sayı OECD ortalamasında 11.5'e yükseliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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