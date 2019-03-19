Bakan Albayrak: Eylül Gibi Enflasyonda Tek Haneli Rakamları Göreceğiz (2)

DERNEKPAZARI GENÇLİK MERKEZİ'Nİ AÇTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldiği, 'Adım Adım Ekonomi' toplantısının ardından geldiği ana-baba ocağı Dernekpazarı ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı'nın açılış törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Mehter Takımı'nın dinletisinin ardından salonu dolduran hemşerilerine hitap eden Bakan Albayrak, 31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakına destek vermelerini istedi.

'TÜRKİYE SON 5 YILDA TÜRLÜ TÜRLÜ, SALDIRILARA MARUZ KALDI

Türkiye'nin son 5 yılını değerlendiren Bakan Albayrak, "Bakın arkadaşlar bugün önemli bir program için bir aradayız, buradaki bu program vesilesiyle bir aradayken ülkemizde neler oluyor, dünyada neler oluyor, ülkemiz nereye gidiyor, içeride ve dışarıda bu ülkemizin yerli ve milli, dik duruşunu kimler tehdit ediyor'Bunu görmemiz lazım. Türkiye, son 5 yılda türlü türlü, saldırılara maruz kaldı. Hatırlıyor muyuz' 5-10 tane ağaç için Türkiye'yi, İstanbul'u yakmaya çalıştılar. Arkasından ne hangi örgütler çıktı? FETÖ, DHKP-C, PKK çıktı mı'Bu bir. Sonra bu saldırıdan güçlenerek çıkan Türkiye'nin yolunu 6 ay sonra yargı darbesi adı altında FETÖ'cüler başka bir şekilde kesmeye çalıştı. 2014 seçimlerinde büyük bir tokat yiyerek hezimete uğradılar. Türkiye bundan da güçlenerek çıktı, yenilmedi. Akabinde 15 Temmuz 2016'da tarihin en kirli darbe girişimine şahit olduk mu' Yüzlerce insanımızın şehit, binlerce insanımızın gazi olduğu, milyonlarca insanımız o gece sokağa inerek sadece kendisi, geleceği ve istikbali için değil evlatlarının geleceği için de bu darbecilere bu memleketi bırakmadı ve dimdik bir şekilde meydanlara inerek Cumhurun başkanın yanında durdu, yekvücut oldu" dedi.

'BİZ LAFA DEĞİL İCRAATA BAKARIZ'

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'beka' tartışmalarıyla ilgili de mesajlar vererek şunları söyledi:

"Bugün yine bir seçime gidiyoruz, televizyonlarda izliyor musunuz? Diyorlar ki: 'bu bir hizmet seçimi beka seçimi değil.' Şimdi bakıyoruz, bir tarafta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli Cumhur ittifakımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ne diyorlar, 'Bu bir beka seçimidir' diyorlar. 'Yok bu belediye hizmetleri, bir hizmet seçimidir beka değildir' diyenler; benim bunu size anlatmak lazım. Doğru 31 Mart'ta bir belediyecilik anlamında, devletin ve hükümetin de desteğiyle yerel yönetimler anlamında Türkiye'de bir hizmet seçimi olacak. Hizmet siyasetinde, AK Parti son 25 senedir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ekol oldu. Hizmet siyasetinde, belediyecilikte bir marka oldu. Çünkü bunu uzatmaya gerek yok. Çünkü siyaset, meydan, seçmen yok mu? Ama biz lafa değil, icraata bakarız."

'YALANDAN KİM ÖLMÜŞ'

Bakan Albayrak, eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki seçimlerde vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dilin kemiği yok, bol kepçe lokantası, yalandan kim ölmüş. Bu arkadaş ne vaat ediyor dedim, bir de baktım ki birçok ildeki adaylarda olduğu gibi İstanbul'da da birileri her zamanki gibi bol kepçeden yalan söylüyor. 2014'de bu kişi adaydı, ne vaat etmiş? 37 proje vaat etmiş. Bunun sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş. 35'i yalan olmuş. Bu siyaseti, bu siyasetçiler ve zihniyeti tanımanız lazım. Aydın'da 133 proje vaat edilmiş ama bunların 120'si yok. Yalandan kim ölmüş. Esas konu bu beka meselesi. Bu meseleyi doğru anlamamız lazım. Düne kadar Türkiye'de, devletten aldığı finansmanı, iş makinelerini ve tüm bu imkanları, dağa, terör örgütüne, dışarıya aktaran belediyeler var mıydı? Bu paraları alıp, dağa, terör örgütüne, Kandil'e aktarmanın yanında, bu imkanlarla yolları, sokaklara çukurlar kazan, terör örgütleriyle iş tutup Mehmetçiğimize kurşun sıkma noktasında destek olan belediyeler var mıydı? Demek ki belediyecilik önemli. Belediyeye alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım, terör örgütleriyle iş tutmaması lazım. Örgütlerle el ele, kol kola belediyeye, meclise taşımaması lazım."

'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERMEYEN TERÖRİST DEĞİLDİR'

Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Albayrak, "Birileri diyor ki, 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlere terörist diyorsunuz' Bu çok önemli. Bu söz çok yanlış, kim diyorsa yanlış diyor. Cumhur İttifakı'na oy vermeyen terörist değildir, böyle bir şey yok. Şunun altını çizmemiz lazım, şu resmi görüp, görmeyenlere göstermemiz lazım. Biz öyle bir şey demiyoruz, demeyeceğiz de. Bugün, Türkiye'de adına millet dedikleri ama aslında zillet ittifakı seçimlere girerken, peşi sıra bir yandan Kandil, bir yandan Pensilvanya açıklama yapıyorsa, bu da yetmiyormuş gibi terör örgütleriyle kol kola yürüyen siyasi partinin eş başkanları, peşi sıra açıklama yapıyorsa ve 'Biz Güneydoğu'da PKK'ya diğer yerlerde bunlara oy vereceğiz' diyor, 'bunları destekleyeceğiz, bunlarla yürüyoruz' diyorsa, bu resmi görüp, göstermemiz lazım. Bu resmi bütün Türkiye'nin, bütün Trabzon'un görmesi lazım. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı konusunda dik bir duruş sergiledi. Mevzu bahis ülkenin bekası, biz kol kola yürümek zorundayız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA