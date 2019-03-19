Bakan Albayrak: Eylül Gibi Enflasyonda Tek Haneli Rakamları Göreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullar, gıda üretimini destekleyecek adımlar, fiyatlardaki katılıkları önleyeceğimiz yapısal tedbirlerle birlikte ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle, bu eylül ayı gibi 2019 yılında, enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da otelde düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi' toplantısında, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, 2019 yılı içerisinde alınacak tedbirlerle birlikte enflasyonun tek haneli rakamlara indirileceğini söyledi. Bakan Albayrak, "Geçenlerde Beyoğlu'ndaydık. Bu Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü gibi, oradaki esnaf, iş dünyamız bize bazı örnekler verdiler. Finansman, maliyet ne kadar iyiydi. Gezi süreci bir başladı, bir ay içerisinde faizler 7'lere, 8'lere, 9'lara çıktı. Tam o püskürtüldü, ağustos, eylül normalleşme, dedik, 3 ay sonra 17- 25 Aralık, faizler bir anda 5- 6 puan daha yükseldi, 12- 13'lere çıkmaya başladı. İşin siyasi ve ekonomik operasyon tarafını iş dünyamız çok net görüyor. En kısa sürede Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz. Son dönemlerde bu konularda önemli mesafeler aldık. Son 3 senede neredeyse 5 tane seçim oldu Türkiye'de. Bundan sonra 4,5 sene boyunca seçim yok. Önümüzdeki yerel seçimin ardından bu süreç daha istikrarlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

'HÜCRE EVİNDE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Bakan Albayrak, sosyal medyada yayılan 'Türk Hava Yolları batıyor' yönünde iddialarla algı yaratıldığını, konunun araştırılması sonucu ise hücre evinde 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Geçenlerde mesaj atmışlar, 'Türk Hava Yolları batıyor, şu holding batıyor' diye. 'Allah Allah' dedim, bu iş adamlarına algı birileri tarafından. 'Şunu bir araştırın bakalım' dedim, 'Facebook'tan, şuradan buradan.' Hemen emniyet ve siber güvenlik savcılarımızla irtibata geçti, kaynağını araştırdık, bir baktık ki enteresan, bir hücre evinde ya Adana ya Mersin, birisi gözaltına alındı. Bir baktık ki yurt içi, yurt dışı ilişkileri var. Evindeki dijitaller araştırıldı, yalnız yaşıyor bu kişi, kimlerle ilişki içerisinde. Sonuç; işin komik tarafı, bu mesajı attıktan 3 gün sonra batacak dedikleri Türk Hava Yolları tarihinin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. 'Dolar artacak, ekonomi kötüye gidiyor' diyen iki kesim var. Birincisi, malum siyasi motivasyonla karalama, iletişim ve algıyla kötücül bir söylemle seçime giderken manipüle etmeye çalışan bir kesim, bunu biliyoruz. İkincisi ise ağustos, eylül, ekim aylarında 6- 7 liradan döviz ve altın alıp, 'Altın ve dolar yükselince pahalıya satarız' diyenler. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Bir kriz çıksa da füzeler yağsa da dolar yükselse de biz satsak da kar etsek. Çok beklersiniz. Seçimden sonra daha da çok beklersiniz."

'ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ'

Özellikle mevsimsel etkilerden kaynaklanan enflasyon baskılarını azalttıklarına dikkat çeken Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle mevsimsel etkilerden de kaynaklanan bu enflasyon baskılarını azalttık. Hepimizin malumu; birilerinin, özellikle ocak- şubat aylarında bu spekülatif fiyatlama, Türkiye'deki seraların binde 8'i fırtınadan etkilenecek, öyle ya fırtına geldi, seralar uçtu fiyatlar yükseldi. 5 lira patlıcan, 15 lira öyle mi? 8 lira- 6 lira biber, 25 lira, 3- 4 lira domates 10 lira. Sonra; sen mi fırsatçılık yaparsın, tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı mı. Hani yoktu domates, biber, patlıcan. Kimse kusura bakmasın, devlet, millet olarak gerekli gördüğümüz her noktada müdahale ederek, bu adımları atarak hiçbir şekilde bunlara fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullar, gıda üretimini destekleyecek adımlar, fiyatlardaki katılıkları önleyeceğimiz yapısal tedbirlerle birlikte ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle, bu eylül ayı gibi 2019 yılında, bu yıl enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz ve 2019'un yıl hedefini 15,9 koymuştuk, bunun çok daha altında gerçekleşecek."

'KAÇACAK DELİKLERİ YOK'

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü mesajını da veren Albayrak, "Tüm bunca saldırılara, bütün algı operasyonlarına rağmen yalanları boşa çıkınca, karamsarlık pompalanma sürecine yürüyecekler. FETÖ'den alıştık değil mi? Ne diyorlardı 5 sene önceki yerel seçimlerde; 'Turpun büyüğü gelecek, bahar gelecek.' O açıklanıyor, bu açıklanıyor. Ne oldu; hala turpu bekliyoruz. Fakat bunlar kaçtığı için artık biz gideceğiz Pensilvanya'ya herhalde. Dünyanın başka yerlerine gideceğiz. Dünyanın her yerinde okulları var FETÖ'nün okulları var. Teker teker Cumhurbaşkanımız Afrika'dan dört bir tarafa giderek bütün bu okulları devralıyoruz. Kaçacak delikleri yok, Türkiye'de değil, dünyada da yok" diye konuştu.

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

- Trabzon

Kaynak: DHA