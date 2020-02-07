Bakan Albayrak etli pilav dağıttı
Haberler » Politika » Bakan Albayrak etli pilav dağıttı - Haberler

Bakan Albayrak etli pilav dağıttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti.

07.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:44
Bakan Albayrak etli pilav dağıttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak, 'ta vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti.


Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı. Bakan Albayrak, daha sonra, kapalı çarşı esnafını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bakan Albayrak, Osmaniye'deki programına katılmak üzere kentten ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler