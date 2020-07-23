Bakan Albayrak: Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını 3 ay erteliyoruz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi borçlarını 3 ay süreyle erteleyeceklerini duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi borçlarını 3 ay süreyle erteleyeceklerini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" dedi.

Kaynak: DHA