21.10.2019 19:51

- Bakan Albayrak: "(Enflasyon) Ekim ayında yüzde 9'dan çok daha düşük olacak"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim ayında yüzde 9'dan çok daha düşük olacak sene sonunda yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da TRT World Forum'a katıldı. Burada konuşan Bakan Albayrak, "Küresel bir ekonomik gerileme endişesi var. 2008- 2009 krizine kıyasla bizim acaba bir konsolide yaklaşımımız var mı? Tartışmakta olduğumuz bütün bu konular aslında çok daha çok daha önemli çözüler gerektiriyor. Bu sorunlara değinmek için çok daha etkin yöntemlere ihtiyacımız var ki daha iyi bir geleceğin tohumlarını atabilelim. Yakın zamanlardaki deneyimimiz şunu gösterdi ki başkalarının ekonomik yada toplumsal sıkıntılarını görmezden gelmek ve tek taraflı politikalar gütmek ne yazık ki sadece mevcut çatışmaları daha ileriye taşıyacaktır. Geleceğe yönelik olarak bölgesel ve küresel çatışmaları azaltıp barış ve güvenliği desteklemeliyiz. Yeni bir dünya kurmalıyız. Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız. Bölgesel ve uluslararası işbirliğine dayalı olmalı. Aynı zamanda karşılıklı saygıya dayalı olmalı bu düzen ki dünya ekonomisi ileriye gidebilsin. Güç rekabetini bir yana bırakmalıyız ve uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız ve hain politikalardan kaçınmalıyız. Bu korumacı yaklaşım bize şuanda bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması çok ciddi riskler oluşturuyor"

Bakan Albayrak, "Dünya gelirinin çoğunu oluşturan gelişmekte olan ülkeler kendi para birimlerini dünya ticaretinde kullanamıyorlar. Şuan ABD doları en yaygın şekilde kullanılan para birimi küresel finansal işlemlerde ve ticarette. Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sisteminde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor, siyasi sorunları çözmek için. Son yıllarda pek çok ülke gibi biz önemli ticari ortaklarımızla kendi ülkelerimizin arasındaki para birimleri ile ticaret yapmak konusunda anlaşmalar imzalar hale geldik" şeklinde konuştu.

"Türkiye dünyanın 16'ıncı en büyük ekonomisi"

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye dünyanın 16'ıncı en büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ise 12. sırada. AK Parti döneminde uygulanan ekonomik politikalarla hane başına düşen gelir 3 kattan fazla arttı. Ülkemizi orta ve üst gelir grubuna taşıdı. Türkiye şuanda küresel tedarik zincirine çok iyi entegre olmuş durumda ve aynı zamanda küresel ölçekte bir endüstri ülkesi olma yolunda küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yol alıyoruz iki kıta arasında."

Ekim'de enflasyonun düşeceğini söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye geçtiğimiz seneye kıyasla şuandaki cari fazlada rekor kırdı ve Ağustosta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Temmuz'da ben bakanlığa geldiğimde yaklaşık 58- 60 milyonluk bir cari açık vardı ve sadece bu değil enflasyon oranları geçtiğimiz seneden bu seneye tek hanelere indi. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim ayında yüzde 9'dan çok daha düşük olacak sene sonunda yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Türkiye'de 3.6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık. Bu da ekonomiyi etkiliyor. Dünya düzeninin çatışmalar ve terörle tehdit edildiği ortamda kimsenin başarılı olamayacağı aşikar. Bu yüzden yeni bir dünya düzenine ihtiyaç var. Teröre karşı mücadelede ortak bir tavır ortaya konmalı" dedi.

Kaynak: İHA