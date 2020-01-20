20.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:26

Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"

Kaynak: AA