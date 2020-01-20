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Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin...

Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"

20.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:26
Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"

Kaynak: AA
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