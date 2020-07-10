Bakan Albayrak: "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi...
Bakan Albayrak: "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor.
10.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:50
Bakan Albayrak: "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA
Kaynak: İHA