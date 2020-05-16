Bakan Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" Bakan Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Kaynak: İHA