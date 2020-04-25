Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda gelinen noktayı değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Covid-19 sürecinde, ekonomiden sağlığa tüm alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir güven ve teveccüh oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Covid-19 sürecinde, ekonomiden sağlığa tüm alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir güven ve teveccüh oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara ve güçlü iş birliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamında devreye giren uygulamalarda gelinen son noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketlerimiz üretim gücümüze, esnafımıza ve istihdamımıza koruma kalkanı sağladı. Bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı; 200 milyar TL'ye ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize bin liralık nakit destekte bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin lira nakit yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bireysel ihtiyaçları için devreye alınan 'Temel İhtiyaç Desteği' kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşa, 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunulduğuna değinen Albayrak, "Bunun yanında 'Esnaf Destek Paketi' için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari Kart için ise vatandaşımızdan 324 bin 814 başvuru geldi. 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf Kart ile beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 Milyar 861 Milyon TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

İşletmelere sunulan 'KGF Kefaletli İşe Devam Desteği' kapsamında ise başvuruların 143 bin 769 firmaya ulaştığını söyleyen Albayrak, "Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu" diye konuştu.

Türkiye'nin Covid-19 salgınından daha da güçlenerek çıkacağına dair açıklamalarda bulunan Albayrak, "Virüsün etkisini ve yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımız ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa tüm alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir güven ve teveccüh oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara ve güçlü iş birliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik alt yapılarımızla Covid-19 sonrasına dair potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize nasıl hızlıca döneriz gibi konuları detaylı olarak konuşacağımız, Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" dedi.

İslam Aleminin içinde bulunduğu Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu da yaşadığını belirten Albayrak, "Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan, sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA