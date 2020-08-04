Bakan Albayrak: "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma...
Bakan Albayrak: "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti.
04.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:28
Bakan Albayrak: "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." - ANKARA
Kaynak: İHA