Bakan Albayrak: Ekonomide Covid-19 önlemlerini cumhurbaşkanımız açıklayacak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir



dizi destek ve önlem uygulanacaktır." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle