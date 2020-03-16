Bakan Albayrak: Ekonomide Covid-19 önlemlerini cumhurbaşkanımız açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirtti
16.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir
dizi destek ve önlem uygulanacaktır." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com