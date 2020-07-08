Bakan Albayrak: Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabı Twıtter'den yaptığı açıklamada, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabı Twıtter'den yaptığı açıklamada, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi. ANKARA - DHA

Kaynak: DHA