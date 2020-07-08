Bakan Albayrak: Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabı Twıtter'den yaptığı açıklamada, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz.
08.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:51
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabı Twıtter'den yaptığı açıklamada, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.
ANKARA - DHA
Kaynak: DHA