Bakan Albayrak:  Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır
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Bakan Albayrak:  Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

05.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:37
Bakan Albayrak:  Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin adresinden açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
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