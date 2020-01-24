Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor

24.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:49

Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.