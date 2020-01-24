Haberler » Ekonomi » Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor - Ekonomi

Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor

Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

24.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:49
Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor

Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler