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Bakan Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan fırsatçılara seslenerek, "Şu Kovid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız." dedi.

Bakan Albayrak,
29.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan fırsatçılara seslenerek, "Şu Kovid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız." dedi.

Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yaptı.

Uzun süredir gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçecek, gıda enflasyonunu gündemden çıkaracak yapısal adımlar üzerinde çalıştıklarına işaret eden Albayrak, bu kapsamda bazı adımların Gıda Komitesi'nde hayata geçirildiğini söyledi.

Albayrak, bu sürecin başında tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulması konseptinin yer aldığını aktararak, "Bugün karşı karşıya kaldığımız Kovid-19 salgını gıda arz güvenliğinin, bu zincirin güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde önemli meselenin gıda arz güvenliği olduğunu dünya gördü." diye konuştu.

"Ekim dönemi için tedbir alıyoruz"

Devletin de bu konuda çok hassas olduğunu ve içinden geçilen bu zor dönemde tüm imkanlarıyla çiftçinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Hazine arazilerimizi tarıma açıyoruz. Tarımsal üretimi doğru planlamayla artırmak için üretim alanlarını artırma yanında, tarımda verimliliği artıracak, girdi maliyetlerini azaltacak adımları devreye alacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları hızla devreye sokacağız. Pancar üreticisinin, pancardan sonra buğday, arpa ve mısır üretmesini destekleyecek modeli belirledik." ifadesini kullandı.

Albayrak, üretim planlaması yanında, stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara da imkan vermeyeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son dönemde bu çalışmalar başladı. Şunu da ifade edeyim tüm kamuoyuna, özellikle son birkaç aydır özellikle gıda enflasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları ve bizim bakanlığımızın ekipleriyle önemli süreci başlattık. Ben buradan bu fırsatçılara şunu söylüyorum: Şu Kovid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız, İnşallah adımlar atacağız."

Albayrak, Dijital Tarım Pazarı Platformu'nu da tarladan sofraya kurulacak sağlıklı zincir ve üreticilere sunduğu imkanlar açısından önemsediğini söyledi.

Basın mensuplarının soruları üzerine de Albayrak, platformdaki işletmelerden harç, vergi, fon gibi kesintiler yapılıp yapılmayacağını konusunu çalışmadıklarını söyledi. Albayrak, "Platformu teşvik etmek için bu anlamda destekler sağlayabiliriz. Bu tip oluşumların teşvik edilmesi öncelikli amaç olmalı. Rekabetçi olması açısından buna olumlu bakarız." dedi.

"Tarımsal destekler sözleşmeli üretime doğru evrilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sorular üzerine, platformda perakendeci, toptancı, üretici, küçük üretici gibi tüm kesimlerin bir araya getirilmesini amaçladıklarını ancak küçük üreticinin de sesinin burada daha büyük çıkmasını sağlayacaklarını söyledi.

Tarımsal desteklerin gelecek yıldan başlamak üzere küçük aile işletmelerine biraz daha fazla verilebilmesi konusunda bakanlığının ilgili birimlerinin çalıştığına işaret eden Pakdemirli, "Bir süre sonra da tarımsal desteklerimizin sözleşmeli üretim sahibi olan çiftçilere doğru evrilmesini doğal olarak bu süreçte beklememiz lazım. Bu zaman ve süreç meselesi ama buraya doğru evrileceğiz. Sözleşmeli üretim varsa, tarımsal destekleri özelikle küçük aile işletmelerini destekler şekilde arkalarında olacağız." ifadesini kullandı.

Platformda talep edilen ürünlere göre gerekmesi haline soğutmalı nakliye sistemi olacağını bildiren Pakdemirli, lojistik altyapısı olan firmaların da buradaki talebe karşı teklif vereceğini anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bu platformu tüm paydaşlarla etkin ve verimli şekilde kullanmak için gayret sarf edeceklerini aktararak, "Tarım ürünleri ihracatında zaten Tarım ve Orman Bakanlığımızla ortak çalışmamız var. Gerekli prosedürleri beraber aşıyoruz. Tarım ürünleri üretiminin artmasıyla ihracatın artmasına yönelik çalışma yapmaya da gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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