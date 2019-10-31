Bakan Albayrak: "Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.
31.10.2019 13:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. (5)
Kaynak: AA
VİDEO: Bakan Albayrak: "Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...