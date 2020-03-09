Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar
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Berat Albayrak, Denizli, Güncel

Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması Hazine...

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:19
Bakan Albayrak,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizli İş Dünyası Buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve protokol üyelerinden görüntü

Salondan görüntüler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından görüntüler DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Bakan Albayrak, 'Denizli İş Dünyası Buluşması' programına katıldı -Detaylar

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar

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