Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması Hazine...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve protokol üyelerinden görüntü Salondan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından görüntüler DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar