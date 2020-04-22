Bakan Albayrak: Dayanışma içinde bugünleri aşacağız
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Berat Albayrak, Güncel

Bakan Albayrak: Dayanışma içinde bugünleri aşacağız

Bakan Albayrak: Dayanışma içinde bugünleri aşacağızHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

22.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:15
Bakan Albayrak: Dayanışma içinde bugünleri aşacağız

Bakan Albayrak: Dayanışma içinde bugünleri aşacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, esnaf Hüdaverdi Çalışkan'ın sözlerinin yer aldığı görüntüyü, "Hüdaverdi Bey'in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında" açıklaması ile paylaştı.

'BİZ BUNLARI AŞARIZ'Videoda, yaklaşık 5 yıldır fason boya ve imalat işleri yaptığını belirten esnaf Hüdaverdi Çalışkan, şunları kaydetti: "6 kişiyiz küçük bir firmayız. Normalde işlerimiz devam ediyordu, bir sıkıntımız yoktu. Covid-19 hastalığı çıkınca sekteye uğradı biraz. Devletimiz İşe Devam Destek Paketi'ni çıkardı. Biz de bundan faydalandık. Onunla en azından 6 ay bir sene kadar nefes alma dönemi oluştu. Ufak ufak işlerimiz geliyor. Şu dönem hepimiz için önemli bir dönem. Herkes birbirine destek olursa, tüm firmalar elinden geldiği kadar birbirine yardım ederse, önümüz açık. Biz bunları aşarız. Bundan daha kötülerini de gördük. Darbe de gördük. Bu büyük devletimiz arkamızda olduğu sürece biz bu sıkıntıların hepsini atlatırız. Dirayetli ve dirençli olmamız gerekiyor. Birkaç ay içerisinde bu işin temizleneceğine eminim. Ondan sonra da ekonomik olarak çok rahatlayacağız. Biz de gereken her şeyi yaparız, elimizi taşın altına mutlaka koyarız."'BU BİR MİLLİ MÜCADELE'Bakan Albayrak ise, videonun son bölümünde, "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var" ifadesini kullandı.

Görüntü dökümü: -Videoda yer alan esnafın açıklamaları

-Bakan Albayrak'ın açıklaması

Haber: ANKARA/DHA


Kaynak: DHA

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