SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Bakan Albayrak'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Ekonomi
Dünya Kadınlar Günü, Berat Albayrak, Ekonomi

Bakan Albayrak'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kadınların kazandıklarının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcadığını ifade etti.

08.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:52
Bakan Albayrak'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kadınların kazandıklarının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcadığını ifade etti.

Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kadınlara yönelik yapılan uluslararası çalışmalardan bazı verilere değinen Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Kadın yönetici oranı en az yüzde 15 olan şirketler, yüzde 10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı. Kadınlar kazancının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor. Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Ekonomi
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Ekonomi
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Ekonomi
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Ekonomi
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Gülben Ergen Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao İrfan Can Gökhan Gönül Arda Kardeşler Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:48:27. #1.14#