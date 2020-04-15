Bakan Albayrak: Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "(Mutabık kalınan Eylem Planı) Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "(Mutabık kalınan Eylem Planı) Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik" dedi. Kaynak: Dunya.com