11.10.2019 19:27

Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"

-"Ülkemize terör ve mülteci konusunda çok büyük bir yük yükleniyor"

-"Ama siyaset, ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, dik durduğumuz, millet olarak durduğumuz sürece bin yıldır olduğu gibi tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek"

Kaynak: İHA