Bakan Albayrak: "Çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız"

28.11.2019 19:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılı için ortaya koydukları büyüme hedeflerini başarılı bir şekilde hayata geçirmek istediklerini ifade etti.



Bakan Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen "Rize İş Dünyası Buluşması"nda ildeki banka müdürleri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Albayrak, burada yaptığı açıklamada 2020 yılı için büyüme hedeflerini başarılı bir şekilde ortaya koyacaklarını belirterek, tarihin en büyük ekonomi saldırısını geride bıraktıklarını söyledi. Albayrak, son bir yılda ihracatın arttığını ve ithalatın azaldığını ifade ederek, cari dengeleme açısından önemli bir başarıya ulaştıklarını söyledi. Son 6 yıldır Türkiye'yi hedeflerinden ve değerlerinden uzaklaştırmak amacıyla devreye alınan birçok kirli oyunun en sonuncusuna ekonomi alanının maruz kaldığını belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye özellikle son 1-1.5 yıldır ekonomi alanında bir savaşta. Tehdit, şantaj, yaptırım saldırılarıyla büyük bir cendereden sonra milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu olay bertaraf edildi. Ekonomi yönetim kadrolarındaki tüm fedakar arkadaşlarımız sayesinde bu süreçten çıktık. Kimsenin beklemediği ve kimsenin ihtimal vermediği bir olayı, tarihimizin en büyük ekonomik saldırı sürecini geride bıraktık. Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon. Tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda yüzde 25 seviyelerinden yüzde 8.5 seviyelerine indik. Kasım-Aralık yıl sonu hedefimizde 12'nin altında yılı kapatacağız."



Küresel bir kriz olması nedeniyle Türkiye ekonomisinin küçüldüğünü söyleyen Bakan Albayrak, "Son bir yıldır Türkiye'de ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve cari dengelenme açısından çok önemli bir başarı ortaya koyduk. Kimseye muhtaç olmadan, tamamen finansal piyasaların sınırları içerisinde elhamdülillah başarılı olduk. Sürecin zor olduğunu bildik ama Allah'ın izniyle altından kalkacağımıza şüphemiz olmadı. Yılı inşallah pozitif bir şekilde kapatacağız. Tüm iyileştirmelerle birlikte Eylül, Ekim, Kasım aylarında son çeyrekte yüzde 4-5 büyümeleri göreceğiz. Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyümesiyle yılı inşallah kapatıp, 2020'de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Biz doğru olanı yapmakla mükellefiz. Bunları yaptıkça netice geliyor. Bir ay önce Barış Pınarı Harekatı vardı. Bir yıl önce bir tweet'le ne kadar hassas bir ekonomik altyapı vardı, bugün bir tweet değil, tehditlere karşı duran bir temelimiz var. Bu adımlar geldikçe Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladılar. Türkiye Barış Pınarı Operasyonu yapıyor, içimizdeki bazıları bu operasyonun beka meselesi olduğunu bilmiyor. Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin maruz kaldığı bu süreçte vatandaşlarımızda gördü ki Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakacağız. Bu güncellemeleri yaparken tartışmaların art niyetli gündemi işgal etmesine izin vermeyelim. Önümüzdeki yıl için ortaya koyduğumuz büyüme hedeflerinde Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. İnşallah yüzde 5'i başaracağız. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeyi daha fazla yapacağız. Tüm hedefler için hızlı bir şekilde çalışacağız" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA