Bakan Albayrak: "Bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL...
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Bakan Albayrak: "Bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi" dedi.

Bakan Albayrak:
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından bütçeyle ilgili açıklamada yaptı. Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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