Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi
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Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi" dedi.

Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi
15.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:42

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet; ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

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