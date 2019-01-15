Bakan Albayrak: "Bütçe Açığı 2018'de Hedefle Uyumlu Gerçekleşti"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi 2018'de hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı bütçe rakamlarını ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

"Aralık'ta açık yüzde 15 azaldı"

Aralık ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildiren Albayrak şu bilgileri verdi: "Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 milyar TL'den 67 milyar TL tutarına ulaştı.

Bütçe gelirleri yüzde 20 arttı

Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu.

"Mali disiplinden taviz vermedik"

Güçlü kamu mali yapı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisi olduğunu vurgulayan Albayrak, "Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA