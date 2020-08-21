Bakan Albayrak: Bugünkü keşif ve potansiyellerle ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu...
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Bakan Albayrak: Bugünkü keşif ve potansiyellerle ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisin videosunu paylaşarak, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: Bugünkü keşif ve potansiyellerle ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu...
21.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:11

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisin videosunu paylaşarak, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Twitter'daki hesabından Fatih sondaj gemisin videosunu paylaştı. Bakan Albayrak, 'müjdeler olsun' etiketi ile yaptığı açıklamada, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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