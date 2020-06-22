Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız (2) - Yeniden
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Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız (2) - Yeniden

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme sürecinde Türkiye'nin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığını belirterek, bu yılın, beklentilerin üstünde bir noktada kapatılacağını belirtti.

Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız (2) - Yeniden
22.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:07

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme sürecinde Türkiye'nin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığını belirterek, bu yılın, beklentilerin üstünde bir noktada kapatılacağını belirtti. 

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" dedi.

 


Kaynak: DHA

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