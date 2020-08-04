Bakan Albayrak: "Bu tarihi bir dönem noktası" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI Endeksiyle ilgili, "Bu tarihi bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI Endeksiyle ilgili, "Bu tarihi bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Satın Alma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI Endeksi) ilgili, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI, Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA