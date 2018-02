Bakan Albayrak: "Bu İt, Kopuklar Da, Terör Örgütü Kisvesi Altında Birilerinin Maşası da Olsa...

Bakan Albayrak: "Bu it, kopuklar da, terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da olsa tarihsen silinecektirler"

-Bakan Berat Albayrak, Hatay'da partililerle bir araya geldi

HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay'da AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Albayrak, ziyaretinde yaptığı konuşmada, "bu it, kopuklarda, terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da olsa tarihsen silinecektirler." Kelimelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Dünyanın en büyük FSRU gemisi dedikleri yüzer LNG denilen gazlaştırılmış LNG depolama sistemini gaza dönüştürecek bir teknoloji'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak konuşmasında şu kelimeleri kullandı: "Parti için değil dünya enerji piyasaları açısından çok tarihi bir tesisin açılışını gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük FSRU gemisi dediğimiz yüzer LNG denilen gazlaştırılmış LNG depolamayı sistemi gaza dönüştürecek bir teknoloji ile yaklaşık 345 metre uzunluğunda 3 futbol sahasından daha büyük uzunlukta bir gemi ile elhamdülillah enerji sistemimizde devreye aldık. Bunun açılışını gerçekleştirdik. Buda Hatay açısından, Türkiye açısından tarihi bir yatırım olması hasebiyle elhamdülillah çok mutlu ve güzeldi"

Bakan Albayrak, Rayhanlı, Kırıkhan, ve İskenderundaki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Albayrak, Bu yüzyılın kaderinin ve tarihinin bu günlerde yazıldığını vurgulayarak: "Bunun yanında sabah Hatay'a indiğimiz andan itibaren önce Reyhanlı, Sonra Reyhanlı, sonra İskenderun'da son günlerde içinde bulunduğumuz süreç hasebiyle yaşanan bu gelişmeler noktasındaki şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzyılın kaderi ve tarihi bu günlerde yazılıyor. Ben bazen şöyle soruyorum. Kendime, gençlerle bulunduğumuz ortamlarda veya teşkilatla hakikaten televizyonlarda izliyoruz ya, dirilişi izliyoruz değil mi, payitaht var, yeni kuttül amare var. O filmlerde izlediğimiz tarihsel dönüşümlere tanıklık etmiş insanları nasıl bugün izliyorsak, 100 sene sonra da sizleri öyle izleyecekler. Allahın izni ile ve diyecekler ki, . 100 yılın liderinin yanında öyle bir dik durdu ki bu 81 Milyon bu milletin ve ümmetin kaderi nereden nereye değişti,. Bu çok büyük ve şeref ve onur. Ben bu yolda, bu liderin yanında bir nefer olarak eğer yer alabiliyorsam evlatlarıma bırakacağım en büyük şeref ve onur budur. ve inanıyorum ki, kurulduğu günden bu güne bu kutlu davanın içinden geçtiği tüm bu merhaleler 15 Temmuz'da zirve yaptığı bu süreç, ki Hatay'a burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ki o gece ben birlikte idim. 3 tane evladımla o geceyi b birlikte yaşadım. ve o gece allaha birkez daha hamd ettim ki, bu ülkenin başında canını vermekten zerre korkmayan böyle büyük bir liderin yanında gerekirse ölmekten ne kadar şeref duysak azdır şuuru ve düsturu ile o geceyi yaşadım. Sadece ben değil o liderin bir çağrısı ile 81 vilayetimizde olduğu gibi elhamdülillah Hatay'da buradaki Hatay teşkilatı da şerefli ve onurlu bir şekilde sokağa çıkarak bu illeten ve bu ülkenin yüzyılını kurtardı elhamdülillah" dedi.

Bakan Albayrak, büyük doğumların sancılı olduğunu ifade ederek şu kelimeleri kullandı: "Bugün sabah onu söyledim. Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil, bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisi. Biraz sancı çekeceğiz. Biraz canımız acıyacak. Biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha erecek. Kurtuluşa erecek. Allahın izni ile bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü ben şuna inanıyorum, 81 vilayeti gezdiğimiz her yerde bugün Adem bey de, Hatay'ın duruşunu iletin merak etmeyin, allahın izni ile ileteceğim. Ama sizde şunu bilin ki, hatay'ın yanındaki 80 vilayetimizde cumhurbaşkanımız ile gittiğimiz tüm programlarda hepsi ne diyor biliyor musunuz, sayın cumhurbaşkanım, bizi Afrin'e götür. Genç, yaşlı hepsi. Cumhurbaşkanımızda diyor ki, bekleyin, önde ben hep birlikte gerekiyorsa gideceğiz. Allahın izni ile bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bu it, kopuklarda, bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da, tarihsen silinecektirler allahın izni ile bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Yeter ki, biz tek vücut içerisinde sapa sağlam ayakta dimdik duralım. Hepsi hikaye. Bu iman ve inançla ve ben bugün bunu Hatay'da gördüm. Gittiğimiz altı evin tamamında bunu gördüm. Hatay'ın insanının hemşerilerimizin samimi, imanlı ve ahlaklı duruşunu gördüm. Allahın izni ile gerisi hikaye"

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Güler ve partililer katıldı.