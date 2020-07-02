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Bakan Albayrak: Borsa İstanbul, 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını duyurdu.

Bakan Albayrak: Borsa İstanbul, 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
02.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:56

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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