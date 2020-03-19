Bakan Albayrak: "Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi. Kaynak: AA