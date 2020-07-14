Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini... Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz"

Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz" - ANKARA Kaynak: İHA