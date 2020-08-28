Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek
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Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek.

Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek
28.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:35

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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