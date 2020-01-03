Bakan Albayrak, Başkan Yüksel'i ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Başkan Yüksel'i ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Süleymanpaşa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti.

03.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:50
Bakan Albayrak, Başkan Yüksel'i ziyaret etti

" İçin Değişim Başlıyor" programı kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Bakan Albayrak, programın ardından Belediyesi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Azizi Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve beraberindeki heyetle birlikte Süleymanpaşa Belediyesi'ne gelen Bakan Albayrak, burada Başkan Yüksel, Başkan Yardımcıları ve Belediye MeclisÜyeleri tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Yüksel, Süleymanpaşa'da yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Albayrak'a brifing vererek, taleplerini iletti.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, günün anısına karşılıklı hediyeleşmeyle son buldu.

Başkan Yüksel, Hazine ve Maliye Bakanı 'ın ziyaretinden onur duyduğunu ifade ederek, "Sn. Bakanımızın belediyemize teşrifleriyle hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatma imkanı bulduk. Hedeflerimize ilişkin istişarede bulunduğumuz bakanımıza, şehrimizin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerimizi ileterek destek sözü aldık. Sn. Bakanımıza, tensiplerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarım." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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