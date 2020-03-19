Bakan Albayrak: "Başkalarının paniği, başkalarına bir fırsat olabilir. Biz panik yapmayacağız" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi. Kaynak: AA