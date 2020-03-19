Bakan Albayrak: "Başkalarının paniği, başkalarına bir fırsat olabilir. Biz panik yapmayacağız"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
19.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
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Kaynak: AA