Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olduklarını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olduklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.

Kaynak: DHA