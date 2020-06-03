Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.
03.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Covid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
(İHA)
Kaynak: İHA