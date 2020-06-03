Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Covid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

(İHA)

Kaynak: İHA