Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü
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Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.

Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü
03.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Covid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." - ANKARA

Kaynak: İHA

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