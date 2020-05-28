Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
28.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:23

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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