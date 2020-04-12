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Berat Albayrak, Ekonomi

Bakan Albayrak: Aylık 1170 lira maaş desteği sağlayacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz.

12.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:48
Bakan Albayrak: Aylık 1170 lira maaş desteği sağlayacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin açıklamada bulundu. Dar gelirli vatandaşları bu süreçte desteklemek için nakdi yardımları devreye aldıklarını anımsatan Bakan Albayrak, 2.1 milyon aile için başlattıkları yardımları 4.4 milyon aileye çıkardıklarını anımsattı. Bakan Albayrak, ilk günden itibaren vatandaşların işlerini kaybetmemelerini öncelikleri olarak açıkladıklarını kaydederek, "3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçilmeyi yasayla güvence altın alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu. Bugüne kadar 700 bini onaylandı ve süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor. Esnafımıza, KOBİ'mize ve sanayicilerimize sunduğumuz finansman desteklerimiz de hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvuruda bulundu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin liralık paraf ticari kartı başvurunda bulundu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1.5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu. Bireysel destek paketimize de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvurdu. Cuma günü itibari ile tahsisler başladı. Şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar liranın üzerine tahsis gerçekleşti. Gerek kamu bankaları, gerek kredi garanti fonunda çalışan arkadaşlarımız hafta sonu dahil yoğun bir mesai harcayarak tüm bu süreçleri hızlı bir şekilde neticelendirmek için çalışmalarına son surat devam ediyor" dedi.

'KAMU BANKALARIMIZ 20 MİLYAR 585 MİLYON LİRA ÖTELEDİ'Bakan Albayrak, KGF Destekli İş'e Devam Finansmanı içinde Cuma günü itibari ile 66 bin 171 firmanın başvuruda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu ve tahsis edilen meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz içindi. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz. Tüm kamu bankalarındaki çalışan arkadaşlarımız, 7/24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ediyor. Kamu bankalarımız, kurumsal ve ticari işletmelerin bu süreç kapsamında 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredi ve kredi kartları için olan toplam 40.6 milyar liralık borcunu öteledi. Halkbank 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek olan 3.5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi."'DÜNYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'"Kamu banlarımız tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında dururken, özellikle özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir" diyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Birlik ve beraberliğimiz üst düzeye çıktığı bu dönemde, özel bankaların da sergilediği tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum. Son olarak bu süreçler kapsamında, tüm bu ekonomik mücadelemiz kapsamında, küresel finansal kuruluşlar, uluslararası organizasyonlarla da düzenli görüşmelerimiz devam ediyor. Virüsle mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de birçok ülke ve kurumla görüşmeler ve istişareler gerçekleştiriyoruz. G20 başta olmak üzere tüm platformlarda ülkeler dayanışma ihtiyacını net olarak vurguluyor. Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticarin devamını sağlamak için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum veya ülke ile farklı günlerde bir gündemli bir görüşmemiz veya talebimiz olmamıştır. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte Türkiye olarak ekonomik ve sosyal etkilileri en aza indirecek herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler almaya da her an hazırız. Milletimiz emin olsun ki, Türkiye bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık alt yapısına da, ekonomik kapasiteye de sahip bir ülkedir. Bu manada dünyadaki çok az sayıdaki ülkelerden bir tanesidir. Birlikte kazanacağız."

Kaynak: DHA

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