SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na konuk oldu: (3) - Ekonomi
Anadolu Ajansı, Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na konuk oldu: (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyada yer yerinden oynuyor.

19.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Bakan Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyada yer yerinden oynuyor. Türkiye, bütün bu çerçevede yaşanan süreçlere rağmen pozitif ayrışıyor. Türkiye, bu çerçevede en az etkilenen ülkelerden biri, çok olumlu performans ortaya koyuyor." dedi.

Albayrak, TL'nin, 1 Ocak'tan itibaren bakıldığında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir pozitif ayrışma yaşadığını bildirdi.

Albayrak, Borsa İstanbul yerleşkesinde, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüsün ülkelere ve ülke ekonomilerine etkileri ve küresel ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Albayrak, TL'nin, 1 Ocak'tan itibaren bakıldığında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir pozitif ayrışma yaşadığını ifade etti.

Dünyada yer yerinden oynarken, Türkiye'nin, bütün bu çerçevede yaşanan süreçlere rağmen pozitif ayrıştığına işaret eden Albayrak, Türkiye'nin, bu çerçevede en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu, çok olumlu performans ortaya koyduğunu vurguladı.

Albayrak, dinamik devam eden bu süreç içinde Türkiye'nin; reel sektörü, turizmi, ulaşım sektörü, gerekse ihracatçısıyla en az etkilenecek ülkelerden biri olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok ülke sendeleyecek, düşecek, yuvarlanacak, bir kısmı da ayakta kalacak. Ayakta kalanlar, bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup arayı kapatma, arayı açma, hedefe ulaşma noktasında iyi performe edecek. Türkiye'nin 4 hususu çok önemli. Türkiye'nin çok güçlü ve dinamik, rekabetçi bir özel sektörü var, güçlü borç stoku var, yetişmiş iyi insan kaynağı altyapısı var. En önemlisi güçlü dinamik bir iç piyasası, iç pazarı var. Bu dördü ile bu ve benzeri oluşabilecek küresel krizlerin tamamına, sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ile birlikte en hızlı, en doğru, en çabuk refleksi gösterebilecek altyapıya sahip.

Türkiye; bu altyapıya sahip, bu insan kaynağına, bu zihinsel ve yönetsel beceriye sahip. Bu, dinamik bir süreç. Bugün, yarın petrol fiyatları, dolar-avro paritesi ne olur sorusunun cevabını göreceğiz. Avrupa'da birçok yerde finans piyasaları evden çalışmaya başladı. Oradaki korona pandemisi çok daha farklı bir hal aldı. İş, korona pandemisinden korku pandemisine doğru gittiği için zaten bir öngörülemezlik süreci var. Müthiş bir korku salgını var. Korona salgınından daha hızlı koşan bir korku salgını var. Tarihte tecrübe etmediğimiz diyoruz bu yüzden..."

"Önceliğimiz özellikle kendi ekonomimizi, iç piyasayı güçlü ve sağlam tutacak tedbirleri almak"

Dünyanın, ne 1929 büyük buhranında ne de 2008-2009 krizinde tecrübe etmediği bir şeyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Albayrak, "Birileri bir şey mi test ediyor veya farklı bir süreç mi var? Çok dikkatli ve yakından takip etmemiz lazım. Önceliğimiz özellikle kendi ekonomimizi, iç piyasayı güçlü ve sağlam tutacak tedbirleri almak, adımları atmak. Bu adımları yakından takip ediyoruz. Bunları güncelleyerek özellikle 2020 hedeflerine, böyle bir iklimde tutturmak için, emin adımlarla ilerleyeceğiz. Beklenti noktasında benim öngörüm, şu an büyük bir risk görmüyorum." şeklinde konuştu.

Albayrak, tam karantinanın gelip gelmeyeceği yönündeki soru üzerine, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliklerine işaret etti. Sosyal mecralarda çıkan söylentileri anımsatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orası da ayrı bir pandemi, ayrı bir salgın, bilgi kirliliği salgını... Sıhhatli, doğru mecralar değil. Sokağa çıkma yasağı olacakmış, ülke duruyor, Türkiye'nin şu kadarı virüslüymüş ama geziyorlarmış gibi... Resmi kurumlar yalanlıyor ama eyvah... Bunları bir kenara koyarsak şu an hükümetimizin gündeminde böyle bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız dün tedbir amaçlı, mümkün olduğu kadar, özellikle yaşlı vatandaşların evde kalmasını söyledi.

Özellikle şu birkaç hafta... En tepe noktasına gelene kadar etkileşimi ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Ülkeye girmesi noktasındaki süreci Türkiye çok başarılı geciktirdi. Girdi ve her ülke ve toplumlar etkileniyor. Her ülke bir şekilde yaklaşım gösteriyor. Türkiye daha başarılı yönetti. Bundan sonra da tedbiri elden bırakmadan dikkatli olalım."

Paniklik bir durum olmadığını vurgulayan Albayrak, sosyal medyada dolaşan "marketlerin yağmalandığı" gibi haberleri anımsatarak, böyle bir durumun olmadığını, üreticilerin de "olası sıkıntılara karşı talebi çok rahat karşılayabileceklerini" açıkladıklarını söyledi.

Albayrak, "Türkiye, 7 senedir bu ve benzeri pandemi, yalan pandemisi, yalan salgınına muhatap oluyor ama toplumumuzun Allah'tan bağışıklık sistemi bu açıdan da güçlü. Böyle bir durum söz konusu değil. Sakin, sükunetle, sabırla, pik dönemine kadarki süreci mümkün olduğu kadar az mobilize olarak, ne kadar etkileşimi azaltırsak o kadar iyi... İşe gidenlerin az temas etmesi gerek, dışarı çıkması gerekenleri ne kadar azaltırsak o kadar iyi..." diye konuştu.

Süreçle ilgili farklı görüşler olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Bu süreç geçtikten sonra modern bilimin bize anlattığı çerçevedeki resimde, bu kırılmaya başlayınca normalleşme süreci başlayacak. Nitekim Çin'de bunu gördük. Bugün Çin'de birçok fabrika, sanayi, beklentilerin ötesinde hızlı şekilde toparlanıyor. Nisan ayı itibarıyla yüzde 100 kapasiteye dönecekleri yönünde Çin tarafından bilgiler alıyoruz. Bu, önemli." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde, makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, geçiş sürecini mümkün olduğunca sağlıklı şekilde atlatmak gerektiğini vurgulayarak, dün açıklanan paketler çerçevesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önceliklediğimiz kesim, alt kesim ve dar gelir grubu hususuyla ilgili olarak bu noktada bu adımları attık. İç piyasayı, iktisadi faaliyetleri takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Nisanda bir resim bekliyoruz, mayıs-haziran etkisini öncelikleyeceğiz. Bu vatandaşlara dokunan kısmı ama bunun ötesinde baktığımızda hiçbir şeyin sonu yok.

Devlet olarak bir bilançonuz, gelirleriniz, giderleriniz var. Bu gelirlerle, giderlerle maaşları ödeyeceksiniz. Vergiydi, şunu, bunu yapacaksınız. Dükkanı bir şekilde işleteceğiz. Yani sonu olan veya olmayan, Türkiye'nin mevcut kapasitesi içerisinde, makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Bu süreç olsun veya olmasın normal hayatın akışı içerisindeki şeyleri, bunun içerisinde değerlendirmek, değerlendirmemek, bunların hepsini doğru analiz etmek lazım. Şu ana kadar bu adımları attık, gerekirse vatandaşın ihtiyacı noktasında, ona da bakarız."

Albayrak, elektrik su ve doğal gaz faturalarında bir erteleme olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bakılabilir, şu anda bu gündemimizde yok." dedi.

Dün açıklanan pakette çok geniş bir yelpaze olduğunu ifade eden Albayrak, çok sayıda sektörü kapsayan bir paketin açıklandığını söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Ekonomi
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi Ekonomi
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor Ekonomi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi Ekonomi
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi
Koronavirüs Türkiye'de hayatı durdurdu! 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'de hayatı durdurdu! 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Rita Wilson Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Almanya Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na konuk oldu: (3) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:20:53. #1.14#
title