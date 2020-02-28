Bakan Albayrak: Allah ordumuzu muzaffer kılsın
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Bakan Albayrak: Allah ordumuzu muzaffer kılsın

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

28.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:47
Bakan Albayrak: Allah ordumuzu muzaffer kılsın

HAZİNE ve Maliye Bakanı , "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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