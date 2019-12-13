Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...
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Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi Katılımcılardan detay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.

13.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:20
Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın kürsüye gelişi

Katılımcılardan detay

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. (2)

Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...
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