Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi Katılımcılardan detay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi
Katılımcılardan detay
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. (2)
Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.
"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor." dedi.