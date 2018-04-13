Bakan Albayrak: "Ak Parti Türkiye'nin Şah Damarı Demek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, " AK Parti Türkiye'nin şah damarı demek. Ana muhalefet partisi ve başındakiler Türkiye için artık bir ulusal güvenlik sorunu olmuştur. Hapishanelerde teker teker kuyruk olmuşlar, kiminle görüşüyorlar, kiminle ittifak halindeler görüyorsunuz" dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi, Kemal Şeker Bulvarı Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kongrenin sonunda Şahin Pirdal, görevi Serkan Acar'a devretti.

"Cumhurbaşkanımız kadınlara güveniyor"

Kongrede konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "6'ncı Olağan Kongremiz hayırlara vesile olsun. Önümüzde 2019 seçimleri var, bu seçimler gerçekten bir milat niteliğinde olacak. Önce yerel seçimlerde, sonra genel seçimlerde her zamankinden daha büyük bir enerjiyle çalışmak durumundayız. Özellikle ben buradan hanım kardeşlerime seslenmek istiyorum, sevgili hanım kardeşlerim Gaziosmanpaşa'da sizlerle çok dolaştık, ev sohbetleri yaptık. 2019 seçimlerinin önemi dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da girmedik tek bir ev bırakmayalım. Tek bir ev bırakmayana kadar gidilmedik, dokunulmadık tek bir gönül bırakmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Biz ülkemizin kadınlarına güveniyoruz, her şeyden önemlisi liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin kadınlarına güveniyor ve onlarla birlikte yol yürüyor" dedi.

"AK Parti Türkiye'nin şah damarı demek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, "AK Parti demek hizmet siyasetinde bir marka demek. Zaten siz teşkilatlar olarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, büyük ve güçlü Türkiye yolunda hangi mertebeye ulaştığını ve emin adımlarla yürüdüğünü biliyorsunuz. Enerjide de aynı şekilde, elhamdülillah tarihi işlere imza atıyoruz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye'nin büyük bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiği bugünlerde son günlerde yine şahidiz bir tarafta Amerika, diğer taraftan Rusya, bölge merkezli kaynağın ve her geçen gün artan bu tansiyon ile neye şahit olduğumuzun farkındasınız. AK Parti demek Türkiye'nin şah damarı demek. En sağdan en sola, başı açıktan başörtülüye 81 vilayetten, mezhepten, memleketten insanımızın buluştuğu Türkiye'nin merkez partisi demek" diye konuştu.

"Türkiye'nin muhalefet problemi yok, ana muhalefet problemi var"

"Biz tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir siyaset yapıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Rabia diyor biliyorsunuz, tek millet diyor, tek bayrak diyor, tek vatan diyor ve tek devlet diyor. Birileri bundan rahatsız ve Türkiye'nin bugün içinden geçtiği böyle bir dönemde bir tane problemi kaldı. Tek problemi var Türkiye'nin, o da ana muhalefet problemi. Türkiye'de muhalefet problemi de yok ana muhalefet problemi var. Bu parti ve başındakiler Türkiye için artık bir ulusal güvenlik sorunu olmuştur. Hapishanelerde teker teker kuyruk olmuşlar görüşmek için, kiminle görüşüyorlar, kiminle ittifak halindeler görüyorsunuz değil mi" şeklinde konuştu.

" CHP ulusal güvenlik sorunu haline dönüşmüştür"

CHP iktidarını eleştirerek konuşmasına devam eden Bakan Albayrak, "Ülkeyi bölmek isteyen, sırtını Kandil'e, PYD'ye ve YPG'ye dayayan, terör örgütü başının posterlerini, heykellerini meydanlara asacağım diyen yapılarla kol kola, aynı safta siyaset yapan bir ana muhalefet partisi var. 15 Temmuz'da Cumhuriyet'e kast edildi değil mi. Sen neredeydin, deliklere gizlenmiş, kumandayla televizyon izliyordun. Devlete kast edildiğinde, millete kastedildiğinde, halka kast edildiğinde nerede bu parti. Nerede bu oklar, ne yaptınız acaba, nerelere sakladığınız sormak lazım. Ulusal güvenlik sorunu haline dönüşmüş, CHP ikliminin başındakinin yediği haltları görmeyen vatandaşlarımız olabilir, dostumuz ve komşumuz olabilir. Bunları iki omuzundan silkeleyip uyandırmak, AK Parti gönüllüsü olarak sizlere ve bizlere düşüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL