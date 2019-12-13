Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
Haberler » Güncel » Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber

Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

13.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:19
Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın İl Başkanlığına gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler