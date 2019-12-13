Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
13.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:19
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Kaynak: AA