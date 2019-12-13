: Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

13.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:19

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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