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Bakan Albayrak: "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken,...

Bakan Albayrak: "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu.

Bakan Albayrak:
03.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:17

Bakan Albayrak: "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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